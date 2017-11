Cô gái bịa tin bắt cóc trẻ em để 'câu like'

Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế về chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện trang Facebook có tên H.T. đã đăng tải và truyền đưa, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung đưa tin bắt cóc trẻ em ở xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, gây hoang mang dư luận.Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định tài khoản Facebook H.T là của Tr.T.H. (SN 1993, ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa). Những thông tin mà Facebook H.T. đăng tải là hoàn toàn không có thật.Xét thấy hành vi đăng tải, chia sẻ các nội dung trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế về chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tiến hành triệu tập Tr.T.H. đến để xác minh làm rõ.Tại cơ quan Công an, H. khai nhận đã lấy thông tin trên từ một Facebook khác rồi biên tập lại, đưa lên trang cá nhân của mình nhằm mục đích “câu like”.Căn cứ mức độ và hành vi vi phạm, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Tr.T.H. phải gỡ bỏ ngay những thông tin xuyên tạc nói trên.

Theo Dân trí