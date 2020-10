Cô gái đi thuê phòng trọ sập bẫy gã trai, bị hiếp dâm rồi cướp tài sản

Rạng sáng 19-9-2020, sau khi được nhân viên khách sạn giải cứu, chị X. (tên nạn nhân đã thay đổi, SN 1994, quê Bình Thuận, tạm trú P5Q11) đến CAP Tân Thới Nhất (Q12) trình báo.



Theo đó, chị bị một thanh niên quen trên mạng xã hội Facebook bảo đang cần cho thuê phòng, rồi lừa chị vào khách sạn N.S.P.N trên đường TTN01 (P.Tân Thới Nhất). Tại đây, chị X. bị đối tượng xâm hại và cướp xe Vision. Trong lúc bị đối tượng trói, chị có nghe tên cướp gọi điện bảo đồng bọn mang dây trói và khăn tắm đến khách sạn.



Thượng tá Phạm Đình Ngọc (Trưởng CAQ12) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và CAP Tân Thới Nhất tập trung lực lượng điều tra, truy bắt hung thủ.



Đội Cảnh sát hình sự CAQ12 nỗ lực truy tìm manh mối phá án từ lời khai của nạn nhân, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh tại khách sạn và các khu vực lân cận, tập trung khoanh vùng, sàng lọc số đối tượng nghi vấn.



Một tuần ròng rã truy xét, đến ngày 24-9, Tổ trinh sát hình sự CAQ12 bất ngờ xuất hiện tại một tiệm internet ở P.Hiệp Thành (Q12), đưa Trung, T., H. và Lý về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thành Trung

Sau nhiều lần quanh co chối tội, nhưng trước các bằng chứng, tài liệu thu thập được, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài, khoảng tháng 9-2020, Trung nảy ý định lên mạng Facebook để tìm những phụ nữ có nhu cầu thuê phòng trọ, lừa đưa vào khách sạn nhằm cướp tài sản.Gã tạo tài khoản Facebook "Huỳnh Đông", nhắn tin qua ứng dụng Facebook Messenger với tài khoản Facebook "H..." của chị X., nói dối là có phòng trọ cho thuê, hẹn đến xem phòng.Khoảng 19 giờ 30 ngày 18-9-2020, Trung lái xe Wave BS: 70G1-272.17 đến khách sạn N.S.P.N thuê phòng 106, rồi đứng tại bãi xe khách sạn đợi nạn nhân đến. Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị X. chạy xe Vission đến, gửi tại bãi xe khách sạn. Khi vào phòng 106, chị đang xem nhà vệ sinh thì bị Trung đứng phía sau bất ngờ xô té xuống sàn nhà.Gã đánh vào mặt, bóp miệng không cho nạn nhân tri hô. Chị X. chống cự quyết liệt. Thấy đối tượng định xâm hại mình, nạn nhân van xin, bảo đang đến ngày kinh nguyệt. Sau khi xác định chị X. nói thật, gã ép buộc chị này phải kích dục cho mình. Dù nạn nhân kiên quyết từ chối, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố ép phải làm theo.Sau đó, Trung cướp điện thoại Samsung S8 PLus của nạn nhân. Gã trói tay chị X. bằng áo và khăn tắm. Trung lấy điện thoại của mình gọi T. bảo lấy dây và khăn mang đến khách sạn để trói người rồi chạy xe của Trung về nhà, vì Trung vừa mới "ăn" được 1 "con xe". Trung còn bảo T. rủ H. đi cùng. Nghe Trung hứa sẽ cho mỗi tên 500 ngàn đồng, 2 đối tượng vị thành niên liền làm theo.