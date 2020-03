Cô gái từ vùng dịch trở về ‘lọt’ an ninh, y tế sân bay như thế nào?

Quảng cáo

Được biết, để ngăn ngừa dịch Covid-19, sân bay Nội Bài được xác định là cửa ngõ chiến lược, nơi tập trung 3 lực lượng cùng rà soát hành khách nhập cảnh gồm lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), lực lượng An ninh cửa khẩu (Bộ Công an)...

Tuy nhiên, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, hành khách nữ đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài (Việt Nam) lúc 4h30 ngày 2/3, mang theo virus Covid-19 thứ 17. Đáng chú ý, nữ bệnh nhân này không bị cách ly theo quy định.

Điều này đã khiến, dư luận đặc biệt quan tâm và băn khoăn về quy trình kiểm tra từ an ninh tới y tế tại sân bay Nội Bài đã để lọt người mang virus Covid 19?

Liên quan đến sự việc trên, ngày 10/3 trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, việc này do Ban chỉ đạo kiểm dịch và bên Kiểm dịch y tế quốc tế Nội Bài phụ trách còn An ninh Hàng không chỉ kiểm tra việc cách ly. Bình thường nếu cách ly, hành khách sẽ làm việc với công an cửa khẩu, và xuất nhập cảnh về hộ chiếu. Hiện, do đang có dịch nên đã tăng cường thêm đơn vị kiểm dịch quốc tế, về quy trình khi nhập cảnh, hành khách bắt buộc phải khai báo y tế, sau đó, tiếp tục phải khai báo qua an ninh cửa khẩu sân bay.

Theo ông Phương, Cảng vụ Hàng không miền Bắc thực hiện việc tuyên truyền và triển khai khu vực cách ly ở sân bay. Sau khi cách ly xong mới chuyển đi các nơi ở sân bay, nhiệm vụ còn lại thuộc công an cửa khẩu và lực lượng kiểm dịch y tế. Việc kiểm soát chủ yếu dựa vào lời khai của hành khách trên tờ khai nhập cảnh, tại sân bay, ông Phương nói.

Lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho rằng, rất khó phát hiện những trường hợp khách hàng bị nhiễm Covid-19, khách phải tự ý thức được bản thân để phòng chống dịch Covid-19 cho bản thân và cho toàn thể xã hội.

Hình ảnh tại sân bay Nội Bài thời Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hoàn Liên quan đến sự việc này, bác sĩ Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), cho biết bệnh nhân N.H.N là ca nhiễm dịch Covid-19 thứ 17 đã được yêu cầu khai báo y tế ngay khi xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng 2/3. Tuy nhiên, nữ hành khách đã khai báo không trung thực dẫn đến việc bỏ lọt một ca bệnh nguy hiểm. Bác sỹ Tuấn thông tin thêm: “chúng tôi có phỏng vấn, điều tra thêm nhưng người này vẫn khẳng định chỉ đi từ Anh chứ không qua các nước khác”. “Việc kiểm tra khi nhập cảnh là do CDC Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra tờ khai y tế tại sân bay, còn việc kiểm tra hộ chiếu của hành khách do Công an cửa khẩu Nội Bài thực hiện. Nhiều trường hợp đến công an cũng không phát hiện được, vậy nên điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, trung thực của bản thân người khai báo", lãnh đạo CDC Hà Nội nói

Minh Đức