Con bạc quăng tiền tháo chạy tán loạn khi thấy Công an

TPO - Phát hiện công an đột kích, hàng chục con bạc đang say máu sát phạt hốt hoảng quăng tiền tháo chạy tán loạn để tẩu thoát nhưng bị vây ráp, bắt giữ đưa về trụ sở Công an làm việc.