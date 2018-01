Con dâu bị mẹ chồng tạt axit bỏng hai mắt

Khoảng 20h tối 1/1, chị Hoa (35 tuổi, trú xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) trở về nhà cùng chồng sau khi đi chơi giao thừa. Do mâu thuẫn từ trước, chị Hoa có lời qua tiếng lại với mẹ chồng 58 tuổi.Trong lúc cự cãi, bà mẹ bất ngờ tạt ca axit vào mặt khiến chị Hoa phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ cho hay bệnh nhân bỏng kết mạc hai mắt, bỏng độ một và hai ở một số vị trí trên cơ thể.Trong hôm nay, công an Quảng Ninh đã làm việc về vụ việc. Nhà chức trách cho hay số axit được bà mẹ chồng lấy từ tiệm vàng, do con dâu kinh doanh.* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo VnExpress