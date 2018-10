Con nghiện dùng bình gas uy hiếp gia đình, đánh công an

Ngày 21/10, Công an quận 6, TP HCM cho biết đang tạm giữ Lê Ngọc Đăng Khoa (SN 1994, ngụ quận 6) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ điều tra, Khoa là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án, thường xuyên gây rối ở địa phương. Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18/10, Khoa có ý định lấy xe máy của gia đình đi cầm để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Bị ngăn cản, Khoa chửi bới rồi dùng bình gas uy hiếp những người đang có mặt trong căn nhà trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 6 có mặt tại hiện trường vận động Khoa không được gây rối an ninh trật tự. Khoa không chấp hành còn dùng bình gas tấn công cán bộ công an phường và bảo vệ dân phố nhưng không ai bị thương. Thấy đối tượng hung hãn, lực lượng công an ập vào bắt giữ Khoa đưa về trụ sở xử lý.

Theo Người Lao Động