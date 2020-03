Con nhờ bạn dàn cảnh 'giang hồ đòi nợ' để ép mẹ đưa 100 triệu đồng

Quảng cáo

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Trắc (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Đức Hòa (20 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) và Bùi Thành Lộc (26 tuổi, ngụ xã Bình An, H.Long Thành) để điều tra, làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trắc, Hòa và Lộc cùng thuê phòng trọ ở chung và làm tại một công ty ở xã Long An (huyện Long Thành). Do cần tiền, Trắc dàn cảnh mình thiếu nợ giang hồ 100 triệu đồng và nhờ Lộc và Hòa ký tên người làm chứng vào giấy vay nợ do Trắc soạn sẵn.

Trong 3 ngày từ mồng 8, 9 và 10/1, 3 thanh niên trên liên tục gọi điện hối thục mẹ của Trắc là bà N.P.T. (nhà ở tỉnh Kiên Giang) trả số nợ 100 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền lãi cho con trai. Lo sợ con bị giang hồ bắt cóc, đánh đập, ngày 11/1, bà T. mang 50 triệu đồng đến huyện Long Thành trả nợ cho "nhóm giang hồ".

Lộc và Hòa hẹn gặp bà T. tại một quán cà phê ở thị trấn Long Thành để lấy tiền. Tại đây bà T. cho biết, chỉ mượn được 50 triệu đồng đến trả, còn thiếu lại 60 triệu đồng. Khi Lộc và Hòa đang nhận tiền thì bị công an bắt giữ.

Mạnh Thắng