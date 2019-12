Con trai đâm chết người tình của mẹ

Quảng cáo

Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra vụ án mạng tại xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn khiến một người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Hường (40 tuổi) đã trải qua một đời chồng và có người con trai là Hà Hải Tính (18 tuổi). Sau khi chồng chết, bà ở với ông Hoàng Văn Voòng (47 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn.

Rạng sáng 4/12, ông Vòong uống rượu say về nhà rồi hành hung bà Hường. Anh Tính can ngăn, bảo vệ mẹ và được hàng xóm kéo ra ngoài. Người đàn ông 47 tuổi tiếp tục đập phá đồ đạc, thậm chí ném cả bàn thờ gia đình.

Thấy vậy, bà Hường gọi công an xã can thiệp. Khi lực lượng công an trở về, ông Vòong lại tiếp tục gây sự, dùng dao chém bà Hường. Tính thấy vậy đã dùng dao bấm đâm tử vong ông Vòong để bảo vệ mẹ.

Hiện, Công an Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Theo Zing