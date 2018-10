Con trai nguyên PGÐ Sở Tài chính Sơn La kêu oan cho cha

Sai phạm với 1 hộ dân

VKSND tỉnh Sơn La vừa ra cáo trạng truy tố Trương Tuấn Dũng (SN 1960) - nguyên Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Sơn La cùng 16 đồng phạm trong vụ án vi phạm bồi thường đất tại khu vực nhà máy thủy điện Sơn La. Trong đó, ông Dũng và 13 người bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Triệu Ngọc Hoan (SN 1958) - GĐ Sở TN&MT tỉnh Sơn La và 3 người khác bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, năm 2005, công tác chi tiền bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ dân trong khu vực nhà máy thủy điện Sơn La đã hoàn thành. Năm 2013, Văn phòng Chính phủ cho phép bồi thường thêm phần chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến tại khu tái định cư Tân Lập. Năm 2014, UBND tỉnh Sơn La ra Công văn 617 chỉ đạo UBND huyện Mường La thống kê lại diện tích đất của từng hộ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ.

Lúc này, ông Trương Tuấn Dũng là Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La đã ban hành Kế hoạch số 41 triển khai chỉ đạo của tỉnh đồng thời chỉ định Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐ) và Cty Bảo Bình (ở Hà Nội) đo đạc, lập bản đồ địa chính. CQĐT xác định, sau khi huyện Mường La thực hiện đo đạc, xuất hiện nhiều đơn thư vượt cấp đề nghị được bồi thường theo khung giá năm 2015 thay vì khung năm 2013; đặc biệt, đơn thư của bị can Đèo Văn Ban (SN 1956) đã gây mất an ninh trật tự... nên tiến hành xác minh.

Kết quả cho thấy, bị can Đèo Văn Ban được bị can Bùi Văn Tân (cán bộ VPĐKĐ) chuyển loại đất từ đất rừng sang đất ruộng 2 vụ; được Vũ Hồng Giang (làm việc cho Cty Bảo Bình) chia, số hóa đất từ 1 thửa trên thực địa thành 97 thửa trên bản đồ. Ông Ban còn tự nhận là Trưởng bản để xác nhận hồ sơ cho chính mình. Vì vậy, Đèo Văn Ban được nhận bồi thường sai hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 11/7, VKSND tỉnh Sơn La ra cáo trạng truy tố 17 bị can trên nhưng bị tòa án cùng cấp trả lại, yêu cầu điều tra việc bồi thường cho các hộ dân theo kế hoạch 41 có sai phạm không? Nếu có phải xác định mức độ sai phạm… làm rõ mục đích, động cơ phạm tội của các bị can và số tiền được hưởng lợi nếu có. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La không trả lời các nội dung này nhưng vẫn khẳng định việc ban hành kế hoạch 41 không đúng chỉ đạo của tỉnh là nguyên nhân dẫn tới việc đền bù sai 1,2 tỷ đồng cho Đèo Văn Ban. Công an cũng không đủ căn cứ chứng minh về sai phạm về bồi thường cho các hộ dân khác.

Kêu oan

Anh Trương Thành Công - con trai bị can Trương Tuấn Dũng không đồng tình quy kết của cơ quan điều tra, truy tố nên đã gửi đơn tới nhiều nơi nhằm kêu oan cho cha. Theo anh, kế hoạch 41 không phải văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản hành chính nên không buộc các đơn vị cấp dưới phải thực hiện. Nội dung kế hoạch đã chỉ rõ: “Kế hoạch phải được các bên thống nhất… và được điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với thực tế”. Vì vậy, kế hoạch 41 chỉ mang tính đề xuất, tham khảo.

Đáng chú ý, kế hoạch 41 có thời gian thực hiện từ tháng 4 đến hết tháng 6/2014 nhưng đất của Đèo Văn Ban được đo đạc sau tháng 6/2014, nhận quyết định bồi thường năm 2015. Vì vậy, anh Trương Thành Công cho rằng kế hoạch 41 không liên quan tới sai phạm. Theo anh, việc bồi thường sai do ông Ban kê khai khống và được cán bộ đo đạc, lập bản đồ hợp thức nên không liên quan tới ông Dũng. Kế hoạch 41 cũng được áp dụng với hàng trăm hộ dân nhưng không có sai phạm trừ hộ Đèo Văn Ban.

Cũng theo anh Công, sau khi ban hành kế hoạch 41, ông Dũng đã có tờ trình báo cáo việc ban hành, thực hiện kế hoạch 41 và xin ý kiến chỉ đạo. UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở TN&MT chủ trì cùng các ban ngành nghiên cứu, đề xuất nhưng không một đơn vị nào có phản hồi. Vì vậy, cáo trạng quy kết khi thực hiện kế hoạch 41, bị can Trương Tuấn Dũng không báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo… là không chính xác.

Nhận đơn của Trương Thành Công, VKSND Tối cao đã có ý kiến đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La yêu cầu CQÐT xác định kế hoạch 41 có phải văn bản quy phạm pháp luật hay không? UBND tỉnh Sơn La và Trưởng ban chỉ đạo di dân tái định cư Mường La có ý kiến gì về kế hoạch này?... Theo VKSND Tối cao, các câu hỏi này cần được trả lời để tránh tình trạng oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, CQÐT chưa giải đáp vấn đề này.

