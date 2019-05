Công an bác thông tin đối tượng đâm 5 học sinh thương vong bị 'ngáo đá'

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh - phụ trách Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Sau khi bắt được đối tượng, cơ quan công an phối hợp với ngành chức năng kiểm tra nhanh các chỉ số. Qua đó phát hiện, khi gây án đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) âm tính với ma túy . Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.