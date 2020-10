Công an Đắk Lắk thông tin bắt giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

Quảng cáo

Ngày 2/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra vụ án vu khống, xảy ra tại tỉnh này.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với ông Hoàng Minh Tuấn (SN 1980, trú tại 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) về tội Vu khống, quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Liên quan đến vụ án nêu trên, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk còn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ (2 tháng) và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Đình Quý (SN 1981, trú tại phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Các quyết định nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

“Toàn bộ hoạt động thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành các thủ tục tố tụng đảm bảo chặt chẽ, khách quan theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật”, trích thông tin ban đầu về vụ án Vu khống của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, ông Phạm Đình Quý, là giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ CHí Minh); ông Hoàng Minh Tuấn là học trò của ông Quý.

Vũ Long