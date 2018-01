Công an điều tra hai nhóm nữ sinh đánh nhau

Chiều 10/1, một lãnh đạo Công an xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đã mời 2 nhóm nữ sinh dùng nón bảo hiểm đánh nhau tại khu vực đường vào Sân bay Buôn Ma Thuột.“Qua xác minh ban đầu, nhóm nữ sinh trên thuộc trường THCS Nguyễn Chí Thanh và hai trường khác xung quanh xã. Vụ việc khiến một nữ sinh bị thương phải nhập viện điều trị”, vị này nói.Trước đó, tối 7/1, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút quay lại cảnh 2 nhóm thiếu nữ đánh nhau.Nội dung đoạn clip cho thấy, lúc đầu chỉ có 2 thiếu nữ đấm đá, giật tóc, vật lộn nhau xuống vỉa hè. Sau đó, 1 học sinh chạy đến đánh đối thủ của bạn rồi nhiều thiếu nữ thuộc 2 nhóm cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau.Sau khi đăng tải ít phút, chủ tài khoản đã xóa clip nhưng nhiều trang Facebook khác đã kịp tải về. Vụ việc thu hút hơn 10.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận gây xôn xao dư luận.Trao đổi với phóng viên, thầy Trần Bá Hạnh, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Chí Thanh (TP Buôn Ma Thuột), xác nhận 4 nữ sinh của nhà trường tham gia vào việc đánh nhau trong đoạn clip được tung lên mạng xã hội tối 7/1.Theo thầy Hạnh, qua xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 7/1, các nữ sinh hẹn nhau ra khu vực đường ra sân bay Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, hai nữ sinh trực tiếp đánh nhau là Đinh Thị Minh Uyên (lớp 8A) và Nguyễn Thị Thảo Vy (lớp 8Đ).Ngoài ra, liên quan đến vụ đánh nhau này còn có sự tham gia của 3 học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (TP Buôn Ma Thuột) và 2 học sinh của trường THPT Việt Đức (huyện Cư Kuin).“Do sự việc xảy ra ngày chủ nhật và ngoài khu vực nhà trường nên công an đang trực tiếp làm việc với các nữ sinh. Nguyên nhân là do xích mích cá nhân giữa em Uyên và Vy nên cả hai hẹn nhau để giải quyết. Khi đi, hai em này còn gọi thêm bạn bè tới dẫn đến việc đánh nhau”, thầy Hạnh nói.Theo vị hiệu trưởng, vụ đánh nhau khiến em Thảo Vy bị thương ở mặt và đang điều trị tại bệnh viện. Còn cá nhân em Minh Uyên những ngày vừa qua vẫn không thấy đến trường học.“Những nữ sinh đánh nhau thuộc dạng cá biệt của nhà trường. Hiện đơn vị đang đợi kết luận của công an. Quan điểm của nhà trường sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này”, thầy Hạnh nhấn mạnh.

Theo Zing