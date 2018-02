Công an điều tra vụ nổ súng bắt bạc, 1 thanh niên tử vong

Nạn nhân tại bệnh viện.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) xác nhận, chiều ngày 2/2, trên địa bàn thôn Huyền Bủa xảy ra vụ đánh bạc giữa một số thanh niên trong thôn. Phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã tổ chức giải tán đám đánh bạc. Tuy nhiên, ngay sau đó người dân phát hiện anh Tăng Đức Liêm (SN 1996, ở tại thôn Huyền Bủa) nằm bất tỉnh ở rãnh nước ngay trước của ngôi nhà xảy ra vụ bắt bạc.Theo gia đình anh Liêm, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình không hề hay biết, sau đó thì nhận được thông tin Liêm gặp nạn được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi chuyển lên bệnh viện Việt Đức. Đại diện gia đình cũng xác nhận,anh Liêm đã tử vong lúc hơn 7h sáng nay (3/2), hiện gia đình đang chuẩn bị tang lễ.Theo một số người dân, vụ việc xảy ra tại nhà ông Phạm Văn T, cùng thôn Huyền Bủa. Nhóm thanh niên gồm 6 người đều là thợ sơn đã rủ nhau đánh bạc bằng hình thức tá lả trên tầng 2 nhà riêng ông T. Sau đó lực lượng công an huyện bất ngờ ập vào, 5 thanh niên ngồi im tại chỗ, riêng anh Liêm bỏ chạy về phía ban công ngôi nhà. Sau đó, họ nghe có tiếng súng nổ và anh Liêm được phát hiện bất tỉnh phía dưới rãnh nước ngay trước cửa.Theo ông Phạm Văn Đ. (SN 1967, ở cùng thôn Huyền Bủa), vào khoảng 13h ngày 2/2, ông đang ngủ trong nhà thì nghe thấy một có tiếng động cực lớn, sau đó có nghe hai tiếng súng nổ cách nhau chừng mấy phút nên vội chạy ra cổng. Cũng theo ông Đ., khi ra đến cổng, ông nhìn thấy phía ban công nhà ông T. có một người đàn ông mặc áo phao màu xanh trên tay cầm súng nên không dám chạy sang mà chỉ đứng tại cửa nhà quan sát. Sau đó ông thấy 4 người khác mặc thường phục khênh một thanh niên lên bờ rồi đưa lên xe ô tô 4 chỗ màu trắng và chở đi đâu ông không rõ.Còn theo chị Phạm Thị Nh., con gái ông T. (chủ nhà xảy ra vụ bắt bạc) thì vào khoảng13h ngày 2/2, trong khi chị đang ở trong phòng ngủ thì nghe nhiều tiếng bước chân chạy rầm rầm trên tầng 2, tưởng là em trai cùng bạn đánh nhau hay nô đùa nên chị Nh. định đi ngủ thì bỗng nghe có hai tiếng súng nổ. Hoảng sợ chị Nh vội chạy lên tầng 2 thì thấy có rất đông người, một người đàn ông trong số này cho biết là công an đang làm nhiệm vụ bắt bạc và yêu cầu chị Nh. ra ngoài để bảo vệ hiện trường. Thấy thế chị Nh. chạy ra ngách ngoài tầng 2 định rút điện thoại gọi cho bố mẹ thông báo tình hình thì thấy tại rãnh nước ngay phía trước nhà có 2 người đang đưa Liêm từ dưới đó lên và chị Nh. thấy phía sau gáy Liêm có rất nhiều máu. Sau đó những người này đưa Liêm lên xeô tô rời khỏi khu vực. Chị Nh. cũng cho biết, chị còn nhặt được vỏ đạn ngay tại khu vực cổng nhà và đã nộp cho cơ quan chức năng.Theo chị Nh. và anh Đ., ngay chiều cùng ngày 2/2, đại diện Viện kiểm sát cũng đã tiến hành lấy lời khai của cả hai người.

Theo Dân trí