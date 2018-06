Công an đưa mẹ con ‘hotgirl Bella’ vào trung tâm bảo trợ xã hội

Ngày 30/6, trả lời báo chí một lãnh đạo công an phường Hàng Trống cho biết, tối 29/6, Đoàn Thúy Hà đã mang theo con vào trực ban Công an quận Hoàn Kiếm trình báo, đề nghị giúp đỡ vì cho rằng bị một số người dân vây quanh mình ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Sau đó, Công an quận đã bàn giao trường hợp này về cho Công an phường Hàng Trống tiếp nhận, xử lý.

“Người phụ nữ không chịu hợp tác và có những biểu hiện không bình thường về tâm lý. Ngoài ra hai mẹ con không có nơi cư trú ổn định, có biểu hiện không bình thường nên đơn vị đã lập hồ sơ chuyển tới Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố " – vị này thông tin.

Vị lãnh đạo công an phường Hàng Trống cho biết, thông tin cơ quan công an đã can thiệp, tách hai mẹ con sau buổi làm việc tối qua là không chính xác.

Trước đó, ngày 29/6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận được 2 đơn thư của người dân có cùng nội dung tố giác hành vi xâm phạm quyền trẻ em và mong muốn quyền trẻ em được bảo vệ.



Cụ thể, thời gian gần đây các phương tiện truyền thông đưa tin về sự việc bà Đoàn Thúy Hà (tên gọi khác là Bella, sinh năm 1986, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thường xuyên mang con trai (hơn 1 tuổi) đi nhiều nơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.



Đồng thời, bà Thúy Hà còn có những hành động hành hạ, ngược đãi cháu bé như: Hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cháu; để nhiều đồ đạc đè lên người cháu; đặt cháu nằm tại những nơi nguy hiểm (như lòng đường, vị trí che khuất tầm nhìn phía trước đầu xe tải); có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu…





Hình ảnh phản ánh việc người phụ nữ hút thuốc gần con.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được biết, những hành vi trên của "hotgirl" Bella đã diễn ra nhiều lần trong thời gian dài. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để khiến cho dư luận tiếp tục có những ý kiến lên tiếng đề nghị Hội bảo vệ cháu bé.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

