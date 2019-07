Công an Hà Nội phá đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia

Quảng cáo

Tối 22/7, Công an Hà Nội cho biết vừa phá đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia do một người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, từ tin nhắn tố giác tội phạm của người dân, Công an Hà Nội đã vào cuộc xác minh, điều tra về đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện một nhóm người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, bế theo 3 trẻ sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi tại ga Hà Nội. Nhóm người này dự định sau khi xuống ga sẽ đưa các bé sơ sinh lên ôtô để về hai tỉnh biên giới là Lào Cai và Lạng Sơn để từ đó sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự những người liên quan đến vụ việc này.

Nhóm nghi phạm trong đường dây đẻ thuê do Tao Chong Peng cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp.. Tại trụ sở công an, kẻ cầm đầu được xác định là Tao Chong Peng (28 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Peng khai nhận đã móc nối với các cặp vợ chồng người Trung Quốc hiếm muộn, muốn có con trai và môi giới đẻ thuê tại Campuchia với giá của mỗi bé trai khoảng 1 triệu Nhân dân tệ (gần 3,3 tỷ đồng).

Sau khi giao tiền và nhận con, các cặp vợ chồng người Trung Quốc và 3 bé trai sơ sinh được người môi giới đưa đến biên giới Việt Nam - Campuchia để Tao Chong Peng cho nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Tiếp theo, họ được Tao Chong Peng mua vé tàu ra Hà Nội. Peng đi trước để chuẩn bị sẵn người, phương tiện với ý định đưa các bé trai sơ sinh cùng 2 cặp vợ chồng người Trung Quốc đến biên giới các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn để về Quảng Đông và Hà Nam. Đến Hà Nội, hành vi phi pháp này đã bị cảnh sát phát hiện.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, đường dây đẻ thuê này không thực hiện ở Việt Nam mà chỉ nhập cảnh trái phép ở Việt Nam làm nơi trung chuyển qua nước thứ ba.

Công an Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các nghi phạm theo quy định.

Theo Công lý