Công an Hà Nội phát hiện gần 1.000 vé giả trước trận Việt Nam-Thái Lan

Nguồn tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chiều 19/11 được biết, đơn vị vừa phát hiện một đường dây sản xuất vé giả xem trận Việt Nam - Thái Lan rồi mang ra tiêu thụ tại chợ đen.

Bước đầu, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Đình Chiến (SN 1991; quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là đối tượng sản xuất vé giả.

Công an quận Nam Từ Liêm cũng làm rõ 3 đối tượng tiêu thụ vé giả gồm: Bùi Văn Kiên (SN 1970; trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Thị Liên (SN 1982, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Hoàng Thành Trực (SN: 1966, trú quận Ba Đình, Hà Nội).

Một đối tượng trong đường dây sản xuất, tiêu thụ và tang vật vé giả tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo nguồn tin, qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ máy tính, máy in cùng các bản phôi vé trận bóng giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối 19/11 trên sân Mỹ Đình. Qua đó, thu giữ 852 vé giả. Tại cơ quan công an các đối tượng khai bán vé ra thị trường giá từ 1,5-3 triệu đồng/cặp. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen, khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mẫu mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn bán vé giả thông báo ngay cho cơ quan Công an.

Cảnh sát kiểm tra vé thật vé giả.

Trước đó, sáng 19/11, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm đã mời một người đàn ông trung niên rao bán vé có biểu hiện nghi vấn trước sân Mỹ Đình. Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện nhiều cặp vé do người đàn ông này bán có màu sắc khác lạ với vé do ban tổ chức phát hành. Ngoài ra, vé giả không có hình ảnh, mã vạch in chìm khi chiếu qua đèn lazer. Ngay sau đó, cảnh sát đưa người này về trụ sở làm việc.

Nguyễn Hoàn