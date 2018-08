Công an khám được gì tại nhà cán bộ chấm thi bị bắt giam ở Hòa Bình?

Tổ công tác gồm hai cán bộ điều tra thuộc Bộ Công an và một cán bộ đại diện Viện KSND Tối cao tới Sở GD&ĐT để làm việc.

Chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) - Phó Hiệu trưởng Trường THPT-THCS dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy và Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981) - chuyên viên Phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tổ công tác thuộc Cơ quan ANĐT Bộ Công an cùng Viện KSND Tối cao có mặt tại nhà Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981) - chuyên viên Phòng Khảo thí - Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình để khám xét, tuy nhiên vào thời điểm đó ông Tuấn vắng mặt.