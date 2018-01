Công an nổ súng sau khi một dân quân bị chém

Chiều 9/1, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết cơ quan này đang chờ giám định thương tật của anh Ngô Tấn Đạt, dân quân xã Vĩnh Ngọc, để khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại quán karaoke Hoàng Yến (xã Vĩnh Ngọc). Anh Đạt đã xuất viện."Ngoài vết thương đứt ống xương tay trái, anh Đạt còn bị chém vào đầu và lưng phải đi cấp cứu", ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc nói.Ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng Công an xã Vĩnh Ngọc, cho biết rạng sáng ngày 6/1, đơn vị nhận tin báo tại quán karaoke Hoàng Yến xảy ra vụ ẩu đả."Nhận tin, chúng tôi cử 4 cán bộ thuộc lực lượng công an và dân quân xã đến hiện trường. Tuy nhiên, lúc đến nơi thì sự việc đã vẫn hồi. Khi lực lượng chức năng đang lấy lời khai nhân viên quán karaoke, thì xuất hiện 7 thanh niên đi trên 2 xe máy cầm theo mã tấu, mác, xông vào đuổi chém loạn xạ”, ông Thọ nói.Cũng theo vị trưởng công an xã, anh Đạt (lúc này đang mặc đồng phục) bị 2 kẻ lao đến chém tới tấp."Khi đến hiện trường, một nhóm cầm mã tấu lao về phía tôi đòi chém. Tình thế nguy cấp, tôi dùng súng bắn chỉ thiên. Nhóm này vẫn lao đến, buộc tôi bắn thêm một phát nữa. Sau đó, họ lên xe bỏ đi”, ông Thọ thuật lại.Trong ngày 7/1, Công an TP Nha Trang đã truy xét, bắt tạm giam 6 người gồm: Khiếu Hiểu Lục, Lê Đức Thành, Trương Quốc Đạt, Đinh Văn Đạt, Huỳnh Đức Thành (cùng 22 tuổi), Lê Minh Sang (26 tuổi), tất cả cùng trú TP Nha Trang.Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên và nhân viên quán karaoke Hoàng Yến.

