Công an nói gì về 2 cán bộ liên quan vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc?

Chiều 23/7, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, liên quan đến vụ cướp 35 tỷ, Công an TPHCM xác nhận Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Công an TPHCM gồm một cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự và một cán bộ công an phường có liên quan đến vụ án.

Hiện vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an điều tra thụ lý.

Băng nhóm cướp 35 tỷ đồng bị bắt. Ảnh CA

Trước đó Bộ Công an đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Quốc Dũng (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) và Nguyễn Anh Tuấn (nguyên cán bộ công an phường) để điều tra liên quan đến vụ án bắt cóc tống tiền 35 tỷ đồng trên cao tốc TPHCM-Long Thanh-Dầu Giây.

Liên quan đến vụ án này, như Tiền Phong đưa tin giữa tháng 5/2020, một người đàn ông đi ô tô trên đường dẫn vào cao tốc TPHCM-Long Thanh-Dầu Giây thì xảy ra va chạm giao thông. Sau khi dừng xe, người đàn ông cùng vợ con bị nhóm người đi trên 2 ô tô bắt đưa lên xe khác.

Hung khí công an thu giữ. Ảnh CA

Băng nhóm này yêu cầu người đàn ông chuyển 35 tỷ đồng từ ví điện tử vào tài khoản theo chỉ định nếu không vợ con ông sẽ bị đánh đập. Sau khi chuyển tiền xong, nhóm này thả người đàn ông ở một bãi đất trống trên quận 2.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, xác định các đối tượng có liên quan có làm ăn, đầu tư trên các sàn tiền ảo. Nhóm cướp tài sản cho rằng người đàn ông là nguyên nhân khiến chúng mất tiền đầu tư nên lên kế hoạch cướp lại tiền.

Sau đó Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng như Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN1983), Nguyễn Văn Đức (SN 1996), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985)...Cùng hai nguyên cán bộ của Công an TPHCM như nêu trên.

