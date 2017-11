Công an Sóc Trăng bác tin lấy xe tang vật đi nhậu gây tai nạn

Ngày 13/11, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, bác thông tin từ dư luận cho rằng cán bộ lấy xe tang vật đi nhậu gây tai nạn.

Hiện, Công an TP Sóc Trăng cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả sau sự cố xe Toyota Yaris tông 7 xe máy tại đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng.



Theo ông Quang, Toyota Yaris biển số 83A-054... bị lực lượng chức năng phát hiện chở trên 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú) vào rạng sáng 12/11. Phương tiện này sau đó được đưa về Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Sóc Trăng (trụ sở khối cảnh sát, đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng) để vận chuyển thuốc lá vào kho tạm giữ.



"Xe để bên đó không đảm bảo nên cán bộ đưa qua trụ sở công an tỉnh để tạm giữ. Trên đường đi cán bộ lái xe không quen số tự động và tránh xe phía trước nên xảy ra tai nạn giao thông. Xe của người dân bị hỏng thì mình sửa chữa, bồi thường chứ không có chuyện cán bộ lấy xe tang vật đi nhậu, say rượu gây tai nạn", ông Quang nói với phóng viên.

Hiện trường vụ tai nạn. Anh Nguyễn Phú Vinh (37 tuổi) cho biết xe Toyota Yaris 83A-054... do vợ anh là chị Trương Thị Thanh Thủy đứng tên sở hữu. Gia đình này cho thuê ôtô tự lái.

Theo anh Vinh, đêm 11/11, chiếc Toyota Yaris này bị cảnh sát kinh tế ở Sóc Trăng tạm giữ vì tài xế chở thuốc lá lậu đi qua thị trấn Đại Ngãi của huyện Long Phú (Sóc Trăng). "Xe bị công an giữ từ rạng sáng 12/11, nhưng không hiểu vì sao có người lấy chạy rồi gây tai nạn", anh Vinh nói.



Chiều một ngày trước, nhiều người đứng gần góc đường Hai Bà Trưng giáp Trần Minh Phú ở phường 1, (TP Sóc Trăng) đã bỏ chạy tán loạn khi thấy ôtô Toyota Yaris lao nhanh lên vỉa hè. Bảy xe máy dựng trước một cửa hàng đồ chơi trẻ em bị ôtô này tông trúng.



Lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng sau đó cho biết, tai nạn chỉ làm hai người bị thương nhẹ. Trong 4 xe máy bị tông ngã có 3 xe hư hỏng, 4 xe còn lại trầy xước, ôtô gây tai nạn bị hư hỏng phần đầu.



Theo luật sư Lý Bình Đẳng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), nếu phương tiện được xác định là chở thuốc lá lậu thì cơ quan chức năng phải thông báo cho chủ xe biết và ra các biên bản hành chính liên quan đến vi phạm hoặc giữ xe, khám xét xe.



Khi xe được đưa về trụ sở công an phải lập biên bản. Trong trường hợp này cần làm rõ vì sao xe đang bị tạm giữ ở đường Lê Hồng Phong mà có người chạy đi và đi đâu để rồi đến đường Hai Bà Trưng thì tông 7 xe máy.



"Anh Vinh cần truy lại hành trình của chiếc xe từ khi rời nơi tạm giữ ở phòng cảnh sát kinh tế để biết nó đã được lái đi đâu, dừng lại ở những điểm nào để làm cơ sở khiếu nại", luật sư Bình Đẳng chia sẻ.

