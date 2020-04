Công an Thái Bình: ‘Sẽ bảo vệ người dân tố cáo vợ chồng Đường Nhuệ’

Quảng cáo

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo hành vi phạm tội của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971, ở TP Thái Bình).

Trước đó, ông Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương cùng 4 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Mở rộng điều tra, công an khởi tố vụ án mới, bắt giam 4 cán bộ gồm Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Vũ Gia Thành - Đấu giá viên Trung tâm đấu giá, Trịnh Thị Minh Thúy - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình, Hà Văn Dũng - nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Bình. Cả 4 người cùng bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an tỉnh Thái Bình cũng đã mời một số cán bộ thuộc các huyện, cơ quan trong tỉnh lên làm việc. Một số đơn vị phát triển quỹ đất, đấu giá hoặc thuế quan tại tỉnh Thái Bình xác nhận với Tiền Phòng, công an đã làm việc với họ để thu thập tài liệu liên quan Đường Nhuệ.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Đường còn bị một số cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ tại Thái Bình và Nam Định tố cáo đã bảo kê, thu 500.000 đồng/1 trường hợp hỏa táng của người dân tại Thái Bình. Một phần vì tỉnh Thái Bình chưa có dịch vụ hỏa thiêu nhưng nếu đi sang Hải Phòng, chi phí sẽ lớn hơn nhiều vì đường xa.

Hiện tại, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra nên chưa thể khẳng định việc Nguyễn Xuân Đường thu tiền từ việc hỏa thiêu hay không.

Quá trình tìm hiểu vụ việc, nhiều chủ cơ sở kinh doanh tang lễ hoặc người dân tại Thái Bình đã từ chối làm việc với phóng viên vì lo sợ người của Đường Nhuệ “giả danh” nhà báo.

Được hỏi về việc bảo vệ người tố cáo Đường Nhuệ, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình khẳng định người dân có thể yên tâm tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng “giang hồ” này.

Cụ thể, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói: “Chúng tôi giao công an cơ sở nơi những người tố giác, báo tin cư trú, làm việc thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi xâm hại người tố giác. Công an tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan điều tra hướng dẫn họ thông tin ngay những biểu hiện bị đeo dọa, xâm hại để áp dụng các biện pháp bảo vệ khi cần thiết”.

Một số cơ quan tố tụng tại Thái Bình cho biết thêm, sẽ điều tra kỹ vụ án và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

MĐ - XA