Công an thông tin vụ phạm nhân bị đánh chết trong trại giam

Chiều 8/5, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết Ban giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu tổ trực thi hành ántại trại giam công an huyện Châu Đức báo cáo, viết bản kiểm điểm liên quan đến cái chết của phạm nhân Nguyễn Quang L. (SN 1984, ngụ huyện Châu Đức).

Theo công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phạm nhân L. bị phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc, sau đó tự đến nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức để thi hành án vào lúc 8 giờ 30 ngày 4-5 và được bố trí tại phòng A3.

Đến ngày 7/4, L. được chuyển đến giam giữ tại phòng A1. Tại phòng này có 5 phạm nhân khác, trong đó có Lê Hoàng Quang (SN 1999, ngụ huyện Châu Đức). Quang đang là phạm nhân chấp hành án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông", sắp kết thúc án tù.

Khoảng 17 giờ ngày 7/5, Quang đi lao động về thì thấy L. chuyển đến phòng. Sau đó, L. yêu cầu Quang mở cửa để về vì bị giam mấy ngày nên rất thèm rượu. Quang nói rằng đây là nhà tù không thể mở cửa được. Vì vậy, cả 2 đánh nhau. Quang có tát L. mấy cái.

Lúc này, có cán bộ đi qua yêu cầu cả 2 không đánh nhau. Khi cán bộ rời đi, Quang lén đi ra ngoài lấy được gậy cao su của tổ thi hành án và giấu đi.

Tối cùng ngày, L. tiếp tục yêu cầu Quang mở cửa để về. Lúc này, Quang cầm gậy đánh liên tục vào người L.. Những phạm nhân khác chứng kiến nhưng không dám can ngăn, để yên cho Quang đánh. Sau đó, L. đi ngủ ở dưới nền phòng, đến sáng cùng ngày thì phát hiện đã tử vong.

Theo công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác tổ trực này để làm rõ trách nhiệm, đồng thời đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Người Lao Động