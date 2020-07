Công an tỉnh Long An nói gì về thông tin ‘cô gái bị bắt cóc’?

Quảng cáo

Trưa nay (26/7), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An) khẳng định, không có chuyện bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội facebook tối qua 25/7. “Công an tỉnh Long An khẳng định không có chuyện bắt cóc” – Đại tá Tâm khẳng định với phóng viên Tiền Phong.



Theo đó, khoảng 17h chiều 25/7, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện hình ảnh, clip ghi lại cảnh người dân bắt giữ 3 thanh niên và 1 cô gái tại khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nhóm người này đi trên xe tải nhỏ, khi dừng lại đổ xăng tại trạm xăng thuộc thị trấn Đức Hòa thì bất ngờ cô gái trên ô tô nhảy xuống và hô hoán ‘bị bắt cóc’.

Nghe và thấy vậy, nhiều người đã xông vào vây đánh và khống chế 3 thanh niên này và báo Công an huyện Đức Hòa có mặt hiện trường đưa nhóm người trên cùng phương tiện về trụ sở công an huyện để lấy lời khai.

Cô gái hô hoán bị bắt cóc là N.T.B.T. (SN 2004) có mối quan hệ quen biết trong việc tiền bạc với các thanh niên này. T. đang là nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An.

“Chúng tôi đang chờ Công an huyện Đức Hòa báo cáo sự việc, xem động cơ của 3 thanh niên cùng hành động hô hoán ‘bị bắt cóc’của cô gái đi cùng là mục đích gì” – Đại tá Phạm Thanh Tâm nói với phóng viên Tiền Phong.

Tân Châu