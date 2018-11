Công an tỉnh Thanh Hóa nói gì đoạn ghi âm tố trưởng công an 'chạy án'?

TPO - Liên quan đến đoạn ghi âm được cho là có sự tham gia của Trưởng Công an TP Thanh Hóa, gây xôn xao dư luận ngày 28/11, trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tiếp nhận thông tin về đoạn ghi âm được phát tán lan truyền trên mạng xã hội có nội dụng tố cáo trưởng công an TP Thanh Hóa “chạy án”.