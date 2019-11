Công an TP.HCM bắt giam Phạm Chí Dũng

Quảng cáo

Ngày 21/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng (sinh năm 1966; quê quán: tỉnh Đồng Tháp; thường trú tại phường 1, quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo Phòng Tham mưu Công an TPHCM, thời gian qua, Phạm Chí Dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố.

Phòng tham mưu Công an TPHCM khẳng định: Việc khởi tố để điều tra đối với Phạm Chí Dũng là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Phạm Chí Dũng được Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thu được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Phạm Chí Dũng

Theo nguồn tin của Tiền Phong, trong thời gian vừa qua, Phạm Chí Dũng đã có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như biên soạn tài liệu, cộng tác với một số báo đài của các thế lực thù địch nước ngoài và trả lời phỏng vấn cũng như đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước.

Tháng 7/2012, khi đang là cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy TPHCM, ông Phạm Chí Dũng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi biên soạn tài liệu "nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Sau đó, ông Dũng bị khởi tố hai tội danh "Âm mưu lật đổ chính quyền" (theo Điều 79 Bộ luật hình sự) và "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 88 Bộ luật hình sự).

Năm 2014, ông Phạm Chí Dũng còn tham gia thành lập cái gọi là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (hội trái phép và không được nhà nước công nhận) và tự xưng là Chủ tịch hội.

Huy Thịnh- Tân Châu