Công an TPHCM nói gì về việc bắt tạm giam ông Tất Thành Cang?

Tối 16/12, Công an TPHCM đã thông tin chính thức về việc khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang.



Công an TPHCM cho biết việc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Tất Thành Cang là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền….

Theo Công an TPHCM, quá trình điều tra các vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC và Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm liên quan của ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành TPHCM.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các dấu hiệu và hành vi vi phạm của ông Tất Thành Cang đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Do đó, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang (đã được phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM).

Ông Tất Thành Cang sai phạm gì?

Ông Cang đã có sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương, phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), gây thiệt hại tiền của Nhà nước. Tại Thông báo số 495 ngày 18/5/2017, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco... Liên quan đến những sai phạm tại Sadeco. Sau đó, IPC đã yêu cầu Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố trình UBND TPHCM phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và giảm tỷ lệ sở hữu của IPC tại Sadeco xuống 28,8%. Theo Thanh tra TPHCM, văn bản 495 chỉ truyền đạt ý kiến cá nhân của ông Tất Thành Cang, không phải của tập thể Thường trực Thành ủy. Từ ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco, giao Văn phòng Thành uỷ chỉ đạo người đại diện quản lý vốn đầu tư để thực hiện chủ trương trên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Sau đó, IPC giảm tỷ lệ vốn nhà nước từ 44% xuống 28,8% theo đề nghị của cổ đông. Sadeco đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim, tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra, quá trình chọn cổ đông chiến lược không được báo cáo đầy đủ, minh bạch, đánh giá không đúng năng lực của đối tác. Giá phát hành cổ đông cho cổ đông chiến lược không đúng thực tế giá trị tài sản và tiềm lực công ty, cũng như không có căn cứ pháp lý không đảm bảo lợi ích của Sadeco…Việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định đấu giá đã gây thất thoát cho Sadeco 208 tỷ đồng. Công ty Sadeco là công ty con của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC (100% vốn nhà nước). Trong tổng số 170 tỉ đồng vốn điều lệ Sadeco, vốn của cổ đông là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chiếm 62,8% (trong đó IPC chiếm 44%) và một số đơn vị khác. Ông Tất Thành Cang liên quan đến sai phạm gì? Việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định đấu giá đã gây thất thoát cho Sadeco 208 tỷ đồng. Trong phi vụ này ông Tất Thành Cang đã qua mặt tập thể Thường trực Thành uỷ TPHCM chấp thuận chủ trương. Khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang Ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) được xác định liên quan vụ bán cổ phiếu cho Cty Nguyễn Kim tại Cty SADECO.

Văn Minh