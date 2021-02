Công an TPHCM thu giữ hơn 200kg ma tuý

Quảng cáo

Ngày 22/2, Công an TPHCM cho biết, trong 4 ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2021, Công an TPHCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an triệt phá 03 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TPHCM.



Số ma tuý công an thu được.

Công an bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ khoảng 217kg ma túy các loại (104 bánh heroin, 142kg MA, 5kg Ketamin, 100.000 viên thuốc lắc) và 35 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện có liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an TPHCM, vào đầu năm 2021, qua các biện pháp công tác phát hiện 3 đường dây mới được thành lập để tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về thành phố tiêu thụ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, ngày 30/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an bắt giữ đối tượng L.T.L và 2 đối tượng có liên quan; thu giữ khoảng 22 kg ma túy tổng hợp.

Công an TPHCM thu hơn 217 kg ma tuý.

Tiếp đó, ngày 31/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng H.T.H, L.H.T.D và 2 đối tượng có liên quan, thu giữ khoảng 50 kg ma túy tổng hợp. Theo Công an TPHCM, các vụ triệt phá trên đã cắt đứt các đường dây cung cấp ma túy từ Campuchia về thành phố.

Tiếp đến ngày 2/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn khác. Đồng thời bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển 14 bánh Heroin. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 90 bánh heroin, khoảng 100.000 viên thuốc lắc, 70kg MA, 5kg Ketamin và 35 viên đạn.

