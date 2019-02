Công an vào cuộc vụ nghịch tử đánh mẹ dã man

Ngày 16/2, Công an xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang phối hợp cùng công an huyện để điều tra, xử lý về hành vi con trai đánh đập mẹ già đầy tàn nhẫn. Nạn nhân của vụ bạo hành được xác định là bà N.T.T (sinh năm 1940). Người được cho là đã có hành vi bạo hành dã man mẹ ruột là ông N.V.T (sinh năm 1971).

Bà T. bị con trai đánh đập dã man (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh nhận được tin bà N.T.T bị con trai đánh đập nhiều lần. Anh Phúc cùng một số người dân chứng kiến vụ việc đã đến cơ quan chức năng trình báo. Tuy nhiên, khi công an địa phương xuống nhà xác minh, do không có bằng chứng nên không thể xử lý.

Bà T. được đưa đi cấp cứu (ảnh cắt từ clip)

Bất đắc dĩ, anh Phúc đã bí mật theo dõi để quay lại clip cảnh con trai đánh mẹ. Khi đã có bằng chứng, anh Phúc đến Công an xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành trình báo vụ việc.

Công an địa phương sau đó đã đến nhà bà N.T.T để làm việc nhưng ông N.V.T không thừa nhận hành vi đánh đập mẹ. Khi anh Phúc cung cấp đoạn clip quay cảnh ông T. đánh mẹ thì người này mới chịu nhận. Tại nhà bà T. khi công an đến làm việc thì bà đang nằm dưới nền nhà trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay có vết tím bầm, mặt, trán sưng do bị ngoại lực tác động.

Anh Phúc, người lấy bằng chứng vụ bạo hành (ảnh cắt từ clip)

Bà T. sau đó đã được đội cứu nạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân của vụ bạo hành cho biết, bà thường xuyên bị con trai dùng chân, tay để đánh, đạp vào người rất mạnh khiến bà nhiều lần tưởng chết. Cũng theo bà T. con trai bà thường xuyên nhậu nhẹt.

Hiện, Công an huyện Hòa Thành đang điều tra để xử lý N.V.T về hành vi đánh mẹ ruột.

Hương Chi