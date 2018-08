Công an Vĩnh Long lên tiếng vụ Thiếu úy tử vong vì uống nhầm ma túy

Liên quan đến vụ thiếu úy uống nhằm ma túy tử vong, ngày 17/8, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Công an tỉnh đã kiến nghị Thanh tra Sở Y tế phối hợp với cảnh sát hình sự làm rõ trách nhiệm có hay không "đùn đẩy" trong việc cấp cứu cho thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (thuộc Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý, Công an huyện Long Hồ).Đồng thời, Công an huyện Long Hồ cũng đang làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ công tác đi bắt ma túy ngày xảy ra sự việc.Bước đầu xác minh, Đạt đi vào nhà dân hỏi xin nước uống nhưng người dân chưa trả lời thì đồng chí đã lấy ca nước uống trước sự chứng kiến của các đồng đội trong tổ công tác.Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh long cho biết Hội đồng chuyên môn đang đánh giá lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân và cách xử lý chuyên môn của bác sĩ để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể. Sai sót đến đâu thì xử lý đến đó theo quy định.Trước đó, tối 13/7, anh Đạt cùng một số đồng đội trong tổ công tác thực hiện truy bắt các đối tượng liên quan đến ma túy theo kế hoạch. Khi tổ công tác đi đến nhà một người dân để làm rõ đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy thì Đạt có lấy một ca nước ở nhà người dân để uống.Sau đó, anh có biểu hiện loạn thần, không điều khiển được hành vi nên được người nhà và đồng đội đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Tuy nhiên tại đây bác sĩ trực cho rằng trường hợp này liên quan đến thần kinh, cần phải được điều trị chuyên khoa nên không cấp cứu và yêu cầu đưa anh đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh.Anh được đưa đến Bệnh viện tầm tuy nhiên đã tử vong sau một giờ được bác sĩ tích bác sĩ tích cực cứu chữa. Người nhà Thiếu úy Đạt rất bức xúc cho rằng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa đã tắc trách không cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh