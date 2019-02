Công binh tìm lựu đạn tại hiện trường nhóm buôn ma túy cố thủ

Chiều 16/2, nhiều lực lượng tại Hà Tĩnh vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ bắt giữ nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy ở huyện Hương Sơn. Việc khám nghiệm chiếc xe bán tải bị lật nghiêng chưa được thực hiện do nghi còn có lựu đạn.

Theo cảnh sát, Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cầm hai quả lựu đạn. Trong quá trình cố thủ, Trung rút chốt một quả rồi vứt ra gần khu vực ôtô. Quả còn lại được công an thu giữ khi hắn ra đầu hàng.

Sáng 16/2, Công an Hà Tĩnh phối hợp với cảnh sát cơ động, lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã dùng máy tìm quả lựu đạn song đến hơn 14h vẫn chưa có kết quả.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, bốn nghi phạm bị bắt nằm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn). Để triệt phá, công an tỉnh đã phối hợp với Cục phòng chống ma túy (Bộ Công an) lập chuyên án đấu tranh.

Xác định các nghi phạm có vũ khí nên trinh sát tham gia vây bắt đều mặc áo giáp. Thời điểm chúng cố thủ và bỏ trốn, nhờ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát không phải nổ súng mà vẫn thuyết phục được ra đầu hàng.

Trung rút chốt lựu đạn ném xuống ruộng. Nhà chức cho hay ba nghi phạm bị bắt với tang vật 9 kg ma tuý đá, 2.000 viên ma tuý tổng hợp gồm: Trung, Phước (21 tuổi, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Người bị bắt đầu tiên sau đó đã được xác định không liên quan đến hành vi buôn bán ma tuý của nhóm này.

Chính quyền xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn) cho biết, nghi phạm Trung đã ly dị, con gái được cho bố mẹ hắn nuôi. Trung nghiện ma túy lâu năm, vừa ra tù sau khi thi hành bản án 10 năm tù. "Trung tính ngổ ngáo, bất cần. Sau khi ra tù, anh ta rời khỏi địa phương đi làm ăn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, hành tung bí ẩn", lãnh đạo xã Sơn Tây nói.

Nguyễn Hữu Phước là kẻ ra đầu thú cuối cùng sau khi lẩn trốn suốt 18 tiếng trong rừng. Phước có hộ khẩu ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh), không nghề nghiệp ổn định, ăn chơi lêu lổng. "Phước ít ở nhà, trước kia từng đi tù vì cướp tài sản, mới được xoá án tích", cán bộ công an phường Kỳ Trinh cho hay.

Ông Trần Lê Chương, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết nghi phạm Tuấn mới đi tù về, ít giao lưu với người trong xã.

Trước đó khoảng 15h ngày 15/2, Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an) cùng Công an Hà Tĩnh phát hiện ôtô bán tải không biển số và ôtô Fortuner biển Gia Lai chạy trên quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Tài xế trên hai ôtô không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Nhóm cảnh sát phải nhảy sang hai bên đường để tránh, dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Chiếc bán tải tiếp tục chạy khoảng 5 km, đến đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì lao xuống ruộng. Hai người đàn ông ngồi trong xe chốt cửa, cầm súng cố thủ.

Hàng trăm công an cùng bộ đội biên phòng vây ráp, thuyết phục hai người này buông súng. Người dân quanh khu vực được lệnh di dời. Đến sáng hôm sau, nghi phạm còn lại ra đầu hàng.

Theo VnExpress