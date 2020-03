Công ty BĐS ở Bình Dương bị tố vẽ dự án ‘ma’ thu tiền tỷ: Khởi tố vụ án

Như Tiền Phong đã có loạt bài điều tra, Công ty BĐS Phú Đại Tín (trụ sở tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) không có dự án đô thị nào nhưng được cho đã rao bán và nhận hàng tỷ đồng. Sau khi báo phản ánh, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Trong quá trình tìm hiểu, PV Tiền Phong phát hiện, Phú Đại Tín in hàng loạt bản vẽ để giới thiệu đến khách hàng về khu đô thị “Ruby Miền Đông” gần sân bay Long Thành, Đồng Nai nhưng đây lại là bản vẽ dự án của một công ty BĐS khác có tên A.T.P. Vào năm 2018, Công ty Phú Đại Tín vẽ siêu dự án ma mang tên “Ryby Miền Đông” tọa lạc tại ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai để chào bán.

Khu đất của một công ty khác ở Đồng Nai nhưng Cty Phú Đại Tín dẫn khách hàng đến giới thiệu là dự án của mình

Do tín tưởng phía công ty nên bà T. T. N. K. (SN 1985, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương) đã giao tiền mua đất dự án nhưng sau đó phát hiện dự án không có thật. Tháng 7/2018 bà K. đã đóng 1.830.790.000 đồng để mua lô D5-29 theo sơ đồ dự án công ty lập ra với diện tích 120m2 nhưng khi tiền giao đủ, đất chẳng thấy đâu.

Tương tự, bà Đ.T.H (ngụ phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương) cho biết, vào thàng 3/2018 do có nhu cầu mua đất nên bà đến Chi nhánh Công ty BĐS Phú Đại Tín. Bà H sau đó đã quyết định mua lô đất thể hiện trên bản đồ là C6 với diện tích gần 90m2. Bà H thanh toán lô đất trong 4 đợt từ ngày 25/3 đến 2/6/2018 với tổng số tiền là gần 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn giao đất, Công ty Phú Đại Tín biện đủ lý do và không giao đất. Nhiều lần đòi đất không có, bà H đề nghị trả lại tiền nhưng phía công ty không trả.

Sau khi báo Tiền Phong vào cuộc, bất ngờ trụ sở của Công ty BĐS Phú Đại Tín trong tình trạng ngưng hoạt động; các bảng hiệu đều bị gỡ xuống, trả lại hiện trạng ngôi nhà hoang. Cùng với đó, các số điện thoại cố định của công ty và di động của ban lãnh đạo công ty này cũng trong tình trạng khóa, không thể liên lạc được.