Cụ ông kể lại giây phút vật lộn với kẻ sát hại cựu giáo viên

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phù Cừ, vợ chồng ông Bùi Ngọc Đ. (74 tuổi, trú thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút vật lộn với nghi can giết người.

Bà Trần Thị Ph. (60 tuổi, vợ ông Đ.) kể lại: Gần 21h ngày 5/11, khi hai vợ chồng bà đi tập thể dục về thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, nữ giáo viên đã nghỉ hưu) hiện đang sống một mình.

Khi vợ chồng bà Ph. cầm chiếc đèn pin qua tới nơi thì phát hiện cửa bị khóa, hai người nên không thể vào trong nên đã đi lối sau để tìm cách vào trong nhà bà T.

“Vừa vào tới vườn thì có một người từ bờ ao tiến tới dùng gạch đập vào đầu ông Đ. Sau đó, người này đe dọa và nói không được hô hoán nếu không sẽ giết…” – bà Ph. kể lại.

Do quá sợ hãi, bà Ph. chạy đi thông báo với mọi người xung quanh và báo công an. Còn ông Đ. bị thương tích trên người, máu me dính quần áo do chống trả lại kẻ lạ mặt.

Ông Đ. cho biết, trong lúc chống cự, vật lộn đã bị người này dùng dao chém vào mặt và ngực.

“Sau một hồi, đối tượng dùng con dao loại nhỏ cứa 2 nhát vào cổ tôi nhưng may mắn thoát nạn do bị cứa bằng sống dao và sau đó người này đã bỏ chạy” – ông Đ. kể lại.

Khi lực lượng chức năng có mặt và vào trong nhà kiểm tra đã phát hiện bà T. tử vong trên vũng máu với vết thương ở phần cổ.

Nói về nghi phạm Đoàn Hữu Kh. (17 tuổi, trú cùng thị trấn), bà Ph. cho biết, từ trước đến nay, mọi người sống vui vẻ, hoàn thuận và không hề có khúc mắc gì.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 ngày 5/11, một đối tượng lạ đã lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị T. (68 tuổi, trú thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) hiện là giáo viên đã nghỉ hưu. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng hung khí sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, nghe tiếng kêu cứu, người hàng xóm Bùi Ngọc Đ. (74 tuổi) đã chạy sang hỗ trợ nạn nhân cũng bị nghi phạm gây thương tích vùng mặt phải nhập viện cấp cứu. Được biết, ngay trong sáng 6/11, người thân trong gia đình bà Nguyễn Thị T. đã tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Gia đình nạn nhân cho biết thêm, do chồng bà T. đã mất từ lâu trong khi đó con trai đi làm ăn xa nên cựu giáo viên này ở nhà một mình.

