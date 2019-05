Cú sốc của người mua căn nhà có 2 xác người ở Bình Dương

Chiều 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án giết người, phi tang thi thể gây xôn xao dư luận xảy ra tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) vào tối 15/5.



Công an đã tạm giữ nhóm nghi can gồm, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra mở rộng về hành vi giết người. Hai nạn nhân gồm các anh Trần Đức L. (quê Nghệ An) và Trần Trí T. (ngụ TP Hồ Chí Minh).

Anh H. đã bỏ ra 1,6 tỉ để mua căn nhà và sốc nặng khi phát hiện có 2 xác người phi tang trong nhà.

Trong một diễn biến khác, P.V đã gặp anh H. (chủ mới của căn nhà) để tìm hiểu vì sao khi mua nhà đất anh không vào phía trong xem tình trạng nhà. Anh H. buồn bã nói: Tôi mua căn nhà trên với với giá 1,6 tỷ đồng. Sau khi trả tiền đầy đủ, gia đình chuẩn bị dọn đồ đạc đến ở thì bất ngờ phát hiện 2 thi thể trong nhà.

Cũng theo anh H, thực tế, anh biết căn nhà này từ mấy năm trước. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh vẫn chưa có cơ hội mua vì chưa đủ tiền. Anh H. cũng đã từng vào trong nhà đó, trước khi ông Nguyễn Minh Vương mua căn nhà này. Sau này, khi căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông Vương thì anh H. mới có đủ tiền để mua nhà. Nhưng nào ngờ lại xảy ra sự việc trên.

Theo lời khai ban đầu của 4 nghi can, Hà, Thảo (cùng với 2 nạn nhân là bạn chơi cùng nhóm. Cả 4 trở về nhà của mẹ Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa tại quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) để sinh sống. Trong thời gian này, Hà thuyết phục Hoa bán căn nhà với giá 2 tỷ đồng để lấy tiền đến nơi ở khác. Đến đầu tháng 9-2018, cả nhóm thuê căn nhà trên đường D2 trong khu công nghiệp Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để cả nhóm sinh hoạt.

Một phụ nữ tên A. cũng đến sống chung với nhóm. Sau đó, bà này bỏ đi vì thấy cuộc sống của cả nhóm rất khó khăn. Mọi người phải ở chật chội và thường xuyên ăn mì gói lót dạ qua ngày, thậm chí có bữa còn phải nhịn đói. Tiếp đó, cả nhóm chuyển đến thuê nhà ấp 5 (xã Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương) sinh sống. Tháng 12/2018, cả nhóm di chuyển đến huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và thuê phòng khách sạn để ở.

Quá trình sống chung, L. có biểu hiện bất thường về tâm lý đã nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong. Sau khi L. chết, nhóm này đưa thi thể bảo quản trong phòng máy lạnh để thi thể không phân hủy. Sau đó, thi thể L. được cả nhóm đưa về căn nhà thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa) mà nhóm đã thuê trước đó. Tiếp đó, cả nhóm bỏ thi thể L. vào thùng nhựa hình trụ, dùng trà ướp xác đổ vào rồi dùng băng keo, kẽm và silicon quấn chặt xung quanh.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật thu giữ.

Tiếp đó, do nảy sinh mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt như, anh T. thường nhìn trộm các phụ nữ trong lúc ngủ, lúc tắm… Tức giận, Hà và Thảo đã nảy sinh ý định giết anh T. Gây án xong, Hà và Thảo vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng do thi thể phân hủy bốc mùi hôi nên chúng đã đặt mua thùng nhựa, xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) để tránh sự phát hiện.

Sự việc chỉ được phát hiện khi ông Vương bán lại căn nhà cho anh H. Ngày 15/5, anh H. đến dọn nhà thì phát hiện 2 thùng nhựa chứa bê tông, khi đập bỏ thì tá hỏa phát hiện thi thể của anh T. bên trong. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện thêm thi thể của anh L. trong thùng nhựa chứa đầy xác trà.

Từ các chứng cứ thu thập được, tối 17/5, Công an Bình Dương đã phát thông báo truy tìm các nghi can. Sau vài giờ đồng hồ, vào rạng sáng 18/5, nhân viên một khách sạn trong khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) thông báo cho cơ quan Công an về việc, phát hiện nhóm đối tượng trên thuê phòng ở trong khách sạn khoảng 1 tháng nay. Ngay sau đó, Công an đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nhóm đối tượng trên khi chúng chất đầy đồ đạc trên ô tô 7 chỗ BKS 51A 781.30 để bỏ trốn.

Qua khám xét, Công an phát hiện rất nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000đ và 500.000đ đóng thành xấp cùng quần áo. Đáng lưu ý, trước đó, những người này dùng giấy tờ giả để thực hiện giao dịch với ông Vương, là chủ căn nhà số 90 trước khi bán cho anh H.

Theo Công an Nhân dân