Cuồng ghen, người phụ nữ dùng xăng thiêu sống chồng “hờ”

Ngày 29/4, Viện KSND TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Cần Thị Xuân Dung (sinh năm 1969, ngụ quận Bình Thạnh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Dung và ông L.B. C. (sinh năm 1971) đều từng có gia đình, tuy nhiên cuộc sống không hòa hợp nên cả 2 đã ly hôn. Sau đó, Dung và ông C. gặp nhau và có tình cảm rồi về sống chung với nhau như vợ chồng.

Khoảng giữa năm 2018, Dung nghi ngờ ông C. có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

Trưa 27/7/2018, giữa Dung và chồng "hờ" xảy ra ẩu đả vì chuyện ghen tuông. Do yếu thế hơn nên Dung đã chống trả bằng cách bỏ chạy vào trong nhà lấy can xăng tạt vào người ông C. rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Ông C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do bỏng nặng nên đến sáng hôm sau đã không qua khỏi.

Sau khi gây án Dung đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Dung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Dân Trí