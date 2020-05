Cựu Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị mời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tới tòa

Quảng cáo

Sáng 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm 20 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.

Tại tòa, Phan Văn Anh Vũ – nguyên thượng tá tình báo lực lượng công an cho rằng các tên gọi của mình là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ được sử dụng trong vụ án khác, đề nghị không sử dụng 2 tên này trong vụ án hiện tại. Ông Vũ cũng cho rằng mình không bị bắt theo lệnh truy nã như lý lịch đã ghi. Trong phiên tòa trước, bị cáo này khẳng định khi ở Singapore, ông xem tivi thấy bị khởi tố nên chủ động về nước.

Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm.

Phần thủ tục, các luật sư đề nghị triệu tập Hội đồng định giá trung ương vì cho rằng kết luận định giá có vi phạm; triệu tập một số định giá viên. Đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đồng tình việc triệu tập định giá viên.

Bị cáo Trần Văn Minh đề nghị mời thêm ông Hoàng Tuấn Anh – nguyên Chủ tịch Đà Nẵng; Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch Đà Nẵng nhằm làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng đất; trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng đất không đúng mục đích tại đơn vị bình phong của Bộ Công an. Ông Minh cũng đề nghị mời đại diện của Bộ Công an để làm rõ trách nhiệm trong thi hành pháp lệnh tình báo và giải thích văn bản của Thứ trưởng Bộ Công an gửi cho ông về việc cho công ty bình phong mua đất công.

Kết luận, chủ tọa cho biết nếu cần thiết sẽ triệu tập thêm người tham gia phiên tòa. Ngoài ra, hồ sơ vụ án có tài liệu đóng dấu “Mật”, ai đưa ra các tài liệu này sẽ phải chịu trách nhiệm; các phóng viên có trách nhiệm đưa tin phiên tòa đúng sự thật, sai sẽ bị xử lý.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong phòng xử.

Bước vào phần xét hỏi, chủ tọa công bố án sơ thẩm thể hiện, cáo bị cáo Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2011), Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014) đã cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai để tạo điều kiện cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ trục lợi cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản và các dự án đất đai trên địa bàn.

Tòa sơ thẩm cho rằng, đủ căn cứ xác định Phan Văn Anh Vũ có quan hệ với lãnh đạo Đà Nẵng đặc biệt là cố Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND Đà Nẵng; các vụ án khác cũng thể hiện Vũ có quan hệ với lãnh đạo cấp cao tại Bộ Công an nên lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của Bộ Công an để thâu tóm nhà đất...

Bị cáo Văn Hữu Chiến.

Trong vụ, các bị cáo thuộc UBND Đà Nẵng đã làm trái các quy định, giao Phan Văn Anh Vũ nhà đất công sản ở vị trí đắc địa dù Vũ không thuộc đối tượng được mua nhà đất công sản. Hành vi thâu tóm của Vũ tại 4 dự án bất động sản đã gây thiệt hại hơn 18.200 tỷ đồng; tại 15 nhà công sản, gây thiệt hại hơn 1.700 tỷ đồng.

Cấp sơ thẩm khẳng định, bị cáo Trần Văn Minh là người giữ vai trò chính, ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật, trực tiếp quyết định giao nhà đất công sản, chỉ đạo cho các bị cáo dưới quyền và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Văn Hữu Chiến trong giai đoạn làm Phó chủ tịch đã tiếp nhận ý chí của bị cáo Trần Văn Minh trong việc ký chuyển nhượng các dự án, nhà công sản trái quy định pháp luật. Trong giai đoạn làm Chủ tịch UBND, ông Chiến tiếp tục ra chủ trương về đất đai trái pháp luật, chỉ đạo các bị cáo và trực tiếp cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Trong vụ, bị cáo Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò đặc biệt vì biết rõ các công ty của mình không thuộc diện được chỉ định nhận đất, dự án mua nhà công sản nhưng vẫn lợi dụng mối quan hệ để được nhận mua. Ông Vũ cũng bàn bạc với giám đốc các công ty quốc doanh, để họ mua chỉ định nhà đất với giá rẻ rồi chuyển nhượng lại cho mình.

Sau phiên sơ thẩm trên, có 20 bị cáo kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ.

Án sơ thẩm với 21 bị cáo trong vụ: 1. Nhóm bị tuyên phạm 2 tội gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”: - Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù, cộng 30 năm tù của các bản án trước bằng 30 năm tù (án có thời hạn với 1 người không vượt quá 30 năm tù). - Trần Văn Minh 17 năm tù. - Văn Hữu Chiến 12 năm tù. - Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 5 năm tù. - Phan Xuân Ít nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng 6 năm tù. 2. Nhóm bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí: - Nguyễn Thanh Sang - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng 3 năm tù. - Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng 3 năm tù. - Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng 4 năm 6 tháng tù. - Huỳnh Tấn Lộc - nguyên Giám đốc Cty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng 18 tháng tù. - Phan Ngọc Thạch - nguyên Giám đốc Cty CP Du lịch Đà Nẵng 18 tháng tù. - Trần Phi - nguyên Tổng Giám đốc Cty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng 24 tháng tù. - Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng 18 tháng tù. - Nguyễn Quang Thành - nguyên Giám đốc Cty TNHH Minh Hưng Phát 3 năm tù. - Phan Minh Cương - nguyên Giám đốc Cty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc Cty CP Xây dựng 79 nhận 3 năm tù. 3. Nhóm bị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai: - Nguyễn Điểu - nguyên Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng 3 năm tù; - Trần Văn Toán - nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng 30 tháng tù; - Lê Cảnh Dương - nguyên Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng 24 tháng tù. - Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Cty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng 24 tháng tù. - Đào Tấn Bằng - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng 18 tháng tù. - Nguyễn Viết Vĩnh - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng 24 tháng tù. 4. Miễn trách nhiệm hình sự cho: Nguyễn Văn Cán - nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Nguyễn Quang Thành và Phan Minh Cương về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

X.A