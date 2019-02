Cựu công an bị điều tra vì mở cửa phòng để sửa điểm thi ở Sơn La

Ngày 16/2, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố ông Đỗ Khắc Hưng (54 tuổi, cựu trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ - PA83, Công an tỉnh Sơn La) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự 2015. Ông Hưng được cho tại ngoại.

Theo điều tra, ông Hưng được phân công bảo vệ phòng chứa các bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia tại Sơn La, tuy nhiên đã thông đồng mở khóa phòng để một số người sửa chữa điểm bài thi. Tháng 9/2018, ông Hưng nghỉ hưu.

"Liên quan vụ án gian lận điểm thi, hai cán bộ công an tỉnh Sơn La cũng đang bị xem xét xử lý", lãnh đạo Công an Sơn La nói.

Trước đó, ngày 31/7, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can gồm: ông Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở Giáo dục Sơn La, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm); bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm); Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm); Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu, ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm); Lò Văn Huynh (Phó trưởng phòng Khảo thí, ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký); Nguyễn Thanh Nhàn (42 tuổi, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD&ĐT Sơn La) để điều tra về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Sơn La.

6 người này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.



Nhà chức trách cáo buộc, ngoài hành vi trực tiếp sửa bài thi, nâng điểm các môn thi trắc nghiệm cho thí sinh, các bị can Nga, Huynh cùng bà Nhàn còn cung cấp khóa phách cho bộ phận chấm thi tự luận để chấm nâng điểm môn Ngữ văn.



Sơn La có hơn 10.300 thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018, điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21, thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên ở môn Toán, Vật lý của tỉnh vượt xa một số địa phương có truyền thống học tốt. Cơ quan điều tra khi vào cuộc đã phát hiện nhiều bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu bị tẩy xóa trước khi gửi file dữ liệu bài gốc về Bộ Giáo dục.

