Cựu đại úy công an lừa tiền đồng nghiệp để chơi cá độ bóng đá

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2018, do thua cá độ bóng đá, Đặng Trần Trung khi đó là đại úy, cán bộ Phòng CSQLHC về TTXH công an Lạng Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số đồng nghiệp bằng hình thức đổi tiền mới mừng tuổi. Với thủ đoạn đó, Trung đã nhận tổng số tiền 877 triệu đồng của 20 người ở công an tỉnh Lạng Sơn.



Nhận tiền xong, đối tượng này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình rồi tham gia cá độ bóng đá trên mạng và thua hết. Đến dịp tết 2019, cũng bằng chiêu thức đổi tiền mới, Trung tiếp tục lừa và chiếm đoạt thêm một số tiền của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX đã tuyên phạt Đặng Trần Trung 7 năm tù, đồng thời bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả tiền đã chiếm đoạt trả cho người bị hại.



Nguyễn Duy Chiến