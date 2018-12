Cựu Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình hầu tòa vì tội thiếu trách nhiệm

Từ sáng 5/12 cho đến hết ngày 11/12, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ ông Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - NHNN) cùng đồng phạm tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là phiên tòa được mở theo kháng cáo của 5 bị cáo, trong đó có kháng án của ông Đặng Thanh Bình.

Phiên tòa này do thẩm phán Phạm Thị Duyên làm chủ tọa phiên tòa, hiện Hội đồng xét xử (HĐXX) đang thẩm tra tư pháp các bị cáo và người dự tòa.

Theo quan sát của Tiền Phong, phòng xử ngoài sự có mặt của Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng – VNCB), HĐXX cũng triệu tập đại diện cơ quan thanh tra NHNN; cơ quan thanh tra giám sát NHNN tỉnh Long An và 12 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa PV cũng nhận thấy có ôngĐặng Văn Thảo (nguyên phó Chánh thanh tra NHNN). Theo HĐXX ông Thảo được xác định là người đã không kiến nghị đặt TrustBank (tiền thân của VNCB) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Sau thanh tra TrustBank, dù phát hiện sai phạm nhưng không chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định. HĐXX cũng cho biết, vì lý do sức khỏe, nên bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo chủ tọa phiên tòa, lời khai của ông Phạm Công Danh đã có trong quá trình điều tra và phiên tòa sơ thẩm, việc vắng mặt bị án Phạm Công Danh không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án. ‘Nhân vật’ đáng chú ý tại phiên tòa là nguyên phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình. Bị cáo Bình được tại ngoại trong quá trình điều tra và xét xử, sáng nay ông Đặng Thanh Bình tới tòa từ rất sớm, trong màu áo caro trông ông Bình gầy và tiều tụy hơn rất nhiều so với phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7 vừa qua.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến từ hôm nay đến hết ngày 11/12. Ảnh: Tân Châu

Trước đó, ngày 2/7, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, bị cáo Đặng Thanh Bình bị tuyên phạt 3 năm tù giam; Hà Tấn Phước (nguyên Phó Giám đốc NHNN tỉnh Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát) 2 năm tù; Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) 2 năm 6 tháng tù; Phạm Thế Tuân (nguyên tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó Giám đốc VietcomBank chi nhánh TPHCM) 1 năm tù và Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank, thành viên tổ giám sát) 1 năm 6 tháng tù. Tất cả cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản án sơ thẩm không buộc ông Bình và các đồng phạm bồi thường vì thiệt hại đã được xác định do Phạm Công Danh cùng đồng phạm chịu trách nhiệm bồi thường và các cấp tòa đã tuyên xử xong. Ngoài ra án sơ thẩm cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN trong việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngân hàng…

Theo kháng án của nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình, bản án sơ thẩm nhận định ông Bình là người đứng đầu là không chính xác, chưa xem xét thấu đáo toàn bộ nội dung vụ án. Ông Đặng Thanh Bình thừa nhận không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhưng không thừa nhận sai phạm như người đứng đầu vụ án.

Bản án sơ thẩm quy buộc ông Bình với tư cách người được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án của Chính phủ, trong đó có VNCB.

Vào tháng 8/2012, ông Bình đã ký tờ trình gửi Chính phủ về phương án tái cơ cấu VNCB và đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương. Ông Đặng Thanh Bình là người ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với hoạt động của VNCB.

Theo phương án tái cơ cấu và chuyển nhượng cổ phần giữa nhóm cổ đông Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện) sang cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do ông Phạm Công Danh làm đại diện) thì VNCB được xếp loại ngân hàng yếu kém và cần thiết phải có cơ chế giám sát đặc biệt, mọi giao dịch trên 5 tỷ đồng phải có sự đồng ý của tổ giám sát. Ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ “đại án” VNCB năm 2014, vốn chủ sở hữu của VNCB âm hơn 18.000 tỷ đồng, nợ phải trả là hơn 38.000 tỷ đồng.

“Bản án sơ thẩm nhận định tôi là người đứng đầu là không chính xác, chưa xem xét thấu đáo toàn bộ nội dung vụ án. Tôi thừa nhận không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhưng không thừa nhận sai phạm như người đứng đầu vụ án mà bản án sơ thẩm quy buộc” – Ông Đặng Thanh Bình kháng án nêu.

Tân Châu