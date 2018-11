Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa nói nhận tiền tiêu tết là 'mỡ nó rán nó'

Sáng 23/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ, các luật sư tiếp tục trình bày quan điểm bào chữa trước bản luận tội của kiểm sát viên. Mở đầu, các luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đề nghị tòa trả lại vợ bị cáo 100 triệu đồng.

Theo luật sư, cáo trạng xác định Cty tổ chức đánh bạc CNC đã đưa cho C50 số tiền 700 triệu đồng tiêu Tết. Vụ án bị phát hiện, vợ bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã bỏ tiền túi ra nộp lại khoản này. Tuy nhiên, bị cáo Lưu Thị Hồng - TGĐ CNC khai chỉ đưa C50 đúng 600 triệu đồng tiêu Tết nên luật sư cho rằng cần phải trả lại cho vợ bị cáo Hóa 100 triệu đồng.

Trước quan điểm luật sư, kiểm sát viên xét hỏi bị cáo Hóa việc sử dụng số tiền trên, có nộp ngân sách chung hay không? Bị cáo Hóa cho biết, khi Cty CNC chủ động đưa tiền, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ của C50 trong dịp Tết, bị cáo đã chia đều cho cán bộ, chiến sĩ trong cục và hoàn toàn không vụ lợi cho cá nhân.

Về lý do nhận tiền, cựu Thiếu tướng cho rằng trong điều kiện khó khăn, cần làm mọi việc để khắc phục, làm sao đạt mục tiêu phòng chống tội phạm. “Thời chiến gọi là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thời bình ta gọi lấy mỡ nó rán nó” - bị cáo Hóa nói.

Chủ tọa đặt câu hỏi, vậy C50 có nhận tiền ủng hộ từ các doanh nghiệp khác? Bị cáo Hóa cho biết việc này do một cục phó phụ trách nhưng có lẽ C50 cũng nhận tiền ủng hộ.

Ông Nguyễn Thanh Hóa cùng thành khẩn xin nhận tội, nói: “Bị cáo sinh ra trong khói lửa chiến tranh, được Đảng, Nhà nước nuôi dưỡng từ bé đến bây giờ, công lao đó không bao giờ trả được”.

Cũng theo bị cáo này, khi được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ, trọng trách hết sức nặng là xây dựng, phát triển lực lượng C50, ông nhận thức được đây là lực lượng mới mẻ, bản thân không am hiểu gì về công nghệ nên phải hết sức cố gắng. Sau đó, bị cáo đã đóng góp công sức cho sự nghiệp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham vọng có một lực lượng mạnh có thể đương đầu với các loại tội phạm mạng.

“Thưa HĐXX, VKSND, tạo hóa cho tôi bộ não quá bé nhưng lại cho ước mơ quá lớn, nên tạo ra một tham vọng trên nền tảng nhận thức bé nhỏ, dẫn đến những vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng liên lụy rất nhiều người, làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngành. Trước phiên tòa hôm nay, tôi thành thật xin lỗi" - bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói.

Tùng Duy - Xuân Ân