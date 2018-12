Đà Nẵng mạnh tay 'dẹp' đòi nợ thuê, hoạt động bảo kê

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, ngành đẩy mạnh thực hiện chủ trương văn hóa, văn minh đô thị theo ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện văn hóa, văn minh đô thị.

Trong đó chú trọng các giải pháp và ngăn chặn các nhóm hành vi: Quảng cáo, rao vặt sai quy định, đeo bám; chèo kéo khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng.

Một góc TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2019, triển khai mạnh tại địa bàn các quận Trung tâm thành phố.

UBND TP Đà Nẵng giao Công an thành phố tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; phối hợp các lực lượng đẩy mạnh tấn công tội phạm; làm rõ, xử lý kiên quyết các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, hoạt động bảo kê trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát và gắn kết quả thực hiện các nhiệm vụ với công tác bình xét thi đua cuối năm của các địa phương, đơn vị; xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông và vi phạm liên quan văn hóa, văn minh đô thị, gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

