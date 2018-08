Đại gia trình báo mất két sắt chứa hơn 2 tỷ

Ngày 1/8, Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM, làm rõ vụ một gia đình trên đường Mai Văn Ngọc, phường 10, trình báo bị trộm đột nhập, lấy nhiều tài sản có giá trị.Theo nội dung đơn trình báo, tối 2 hôm trước, chủ nhà đi công việc về thì phát hiện cửa nhà có dấu hiệu người lạ bẻ khóa, đột nhập tư gia.Người này đi kiểm tra thì phát hiện két sắt chứa hơn 70.000 USD, 1.000 Euro, 10 lượng vàng và 10 triệu đồng biến mất. Ngoài ra, kẻ trộm còn lấy đi 2 chiếc xe máy.Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, làm rõ đơn trình báo.

Theo Zing