Đại gia Trịnh Sướng chưa phải quan trọng nhất trong đường dây xăng giả

Chiều 30-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi gặp gỡ, cung cấp thông tin cho báo chí về diễn biến điều tra trong vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.

Đối tượng Lưu Văn Nguyện tại cơ quan điều tra

Tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 30 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả, tức thêm 7 đối tượng so với lần họp báo trước đó.

Trong đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lưu Văn Nguyện (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Bình Minh – tỉnh Hậu Giang). Công ty này có chức năng kinh doanh sản xuất các loại dung môi, hóa chất, được Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất hóa chất thuộc danh mục kinh doanh hóa chất có điều kiện trong công nghiệp. Quy mô sản xuất dung môi là 77.200 tấn/1 năm. Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay xác định từ 1-1-2017 đến 30-6-2019, công ty này đã sản xuất và bán ra thị trường trên 150 triệu lít dung môi các loại, trị giá trên 1.900 tỉ đồng

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét Công ty CP dầu khí Bình Minh

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty CP dầu khí Bình Minh đã bán cho ông Trịnh Sướng với số lượng gần 31 triệu lít dung môi với giá trị 402 tỉ đồng, toàn bộ lượng hàng này đã được dùng để pha chế xăng bán ra thị trường. Công ty CP dầu khí Bình Minh cũng đã bán cho ông Đinh Chí Dũng thông qua 2 công ty với số lượng trên 40 triệu lít dung môi với số tiền trên 530 tỉ đồng. Ngoài ra, đối tượng Lưu Văn Nguyện còn bán cho nhiều cá nhân doanh nghiệp khác và hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ. "Nguyện biết rõ Sướng và Dũng mua dung môi về sản xuất xăng giả nhưng vẫn bán vì lợi nhuận. Việc làm rõ vai trò của Nguyện là thành công lớn của chuyên án, xác định được đối tượng sản xuất dung môi nhằm mục đích bán cho các đối tượng để sản xuất xăng giả. Đây được xem là đối tượng có vai trò quan trong nhất trong chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả" – vị đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết.

Đại gia Trịnh Sướng đã mua dung môi của đại gia Lưu Văn Nguyện để sản xuất xăng giả

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Quốc Cường (SN 1982, ngụ tỉnh Đắk Lắk) là Giám đốc Công ty CP xăng dầu Petro Bình Phước, Chi nhánh Đắk Lắk về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, thông qua mối quan hệ với các bị can, người nhà các bị can trong vụ án sản xuất và buôn bán xăng giả, ông Cường đã nhận 240 triệu đồng để đứng ra lo cho 1 bị can tại ngoại.

Đối tượng Đỗ Mạnh Cường tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, qua nắm tình hình địa bàn về lĩnh vực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu và từ nguồn tin báo của người dân, 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bán xăng có mùi hôi như thuốc trừ sâu và tiếng nổ của động cơ không bình thường, nghi xăng không bảo đảm chất lượng, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ lượng dung môi mà đối tượng Lưu Văn Nguyện bán cho nhiều doanh nghiệp cá nhân khác phục vụ mục đích gì.

Theo cơ quan điều tra, từ 1-1-2017 đến nay, số tiền các đối tượng dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số octan (toluene, MTBE, NMA, methanol…) là 4.200 tỉ đồng, với khoảng 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất và bán ra thị trường (theo lời khai ban đầu là gần 19,5 triệu lít, thu lợi 135 tỉ đồng - PV). Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại gồm: hơn 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế để tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch (chưa rõ chủng loại), 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít xăng A95...

