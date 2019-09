Đại úy công an bị nam thanh niên đánh thương tích trong quán nhậu

Quảng cáo

Ngày 5/9, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an huyện Trần Đề đang điều tra vụ cố ý gây thương tích, nạn nhân là đại úy Hồ Thanh Nhiều, cán bộ Công an thị trấn Trần Đề. Người đánh đại uý Nhiều là Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề).

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 2/9, tại quán nhậu ở thị trấn Trần Đề, đại úy Nhiều nhậu với 3 người, còn Lưỡng uống bia với 4 người bạn gần đó. Một lúc sau, Lưỡng cầm ly sang mời một người bạn quen biết tại bàn của đại úy Nhiều và nhắc lại chuyện bị đại uý Nhiều bắt xe nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lưỡng cầm ly hất bia vào mặt. Khi đại úy Nhiều đứng dậy thì lập tức bị Lưỡng cầm ly bia đánh trúng vào mặt gây thương tích.

Vết thương trên mặt của đại uý Nhiều.

Ngay sau đó, mọi người chạy đến can ngăn và đưa đại úy Nhiều đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, sau đó chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ điều trị cho đến nay.

Lãnh đạo công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc do trước đây trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đại úy Nhiều có phát hiện và xử lý hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của Lưỡng. Do đó Lưỡng ôm hận trong lòng nên khi gặp đại úy Nhiều tại quán nhậu đã ra tay.

Hiện Công an huyện Trần Đề đã cho gia đình bảo lãnh Chung Nhất Lưỡng và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đúng quy định pháp luật.

Nhật Huy