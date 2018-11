Đắk Lắk: Cuộc vây ráp 'động lắc' nóng bỏng giữa đêm

Đó là quán karaoke Hoàng Phúc, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành. Từ lâu nhiều người dân trong vùng đã bất bình, phản ánh đến báo Tiền Phong và một số cơ quan chức năng về sự tụ tập huyên náo, ăn chơi ồn ào thâu thêm suốt sáng một cách bất thường tại quán này, ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của nhiều hộ dân sống quanh đó.

Đại tá Vũ Hồng Văn (đội mũ cối) trực tiếp chỉ huy khống chế các đối tượng

Chính vì vậy, nửa đêm 1/11/2018, đại tá Vũ Hồng Văn giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, đã bí mật đưa lực lượng Cảnh sát hình sự áp sát quán karaoke này. Khi lực lượng tiến vào, chủ quán là Nguyễn Hoàng (còn thường gọi là Hùng, SN 1964) cùng nhóm bảo vệ quán ra sức phản đối, cản trở, đại tá Văn đã phải rút súng trấn áp. Tiếp đó, ông chỉ đạo lực lượng triển khai vây bắt số khách có dấu hiệu sử dụng ma túy đang phê và lắc trong nhiều phòng của quán.

Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết: Trong 59 người bị tạm giữ để kiểm tra, thì có tới 34 thanh niên dương tính với ma túy. Theo lời khai ban đầu, số này gồm nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau, nhiều em tuổi mới qua thiếu niên, có cả học sinh lớp 10 và sinh viên đại học.

59 người bị tạm giữ lúc 2h30' ngày 1/11 tại quán karaoke Hoàng Phúc

Chiều 1/11, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Bôn xác nhận lời khai ban đầu của số thanh niên sử dụng ma túy tại “động lắc” này khá phức tạp, nên cơ quan điều tra phải tiến hành xác minh lại lai lịch, nhân thân cho chính xác.

Với câu hỏi về một đối tượng có tiền án, tiền sự tên thường gọi là “Hiếu trọc” mới lãnh án chém người năm 2017, vì sao vẫn tự do và có mặt tại Karaoke Hoàng Phúc? Đại tá Bôn cho biết, theo nguồn tin ban đầu, “Hiếu trọc” từng bị bắn vào chân, sau đó lại chém người khác bị thương; Vụ án hình sự về “Hiếu trọc” do Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý điều tra, khởi tố. Đợt kiểm tra ma túy này “Hiếu trọc” không dương tính, nên đã được thả về. Hiếu khai đã thụ án tù 7 tháng, mới ra tù 2 tháng, được thuê bảo vệ quán.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về tụ điểm ma túy tại đường Nguyễn Viết Xuân, gây bức xúc dư luận suốt thời gian dài, nhưng không có đơn vị nào xử lý, lãnh đạo Công an tỉnh đã phải trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt kiểm tra 8 phòng hát của quán Karaoke Hoàng Phúc.

Tại đó, Công an đã phát hiện một số tang vật nghi là ma túy và những vật dụng liên quan. Với 34 trường hợp dương tính với ma túy, trong đó có 6 thiếu nữ, thì cơ quan công an đã bắt, tạm giữ , lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Thiên Nga - Vũ Long