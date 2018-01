Đắk Lắk: Khởi tố phó phòng làm lộ đề thi công chức

Trưa ngày 26/1, Đại tá Nguyễn Mạnh Hường - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Sáu (Phó phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi “Làm lộ bí mật Nhà nước”.

Theo đó, ông Lê Ngọc Sáu liên quan đến vụ việc làm lộ đề thi công chức xã năm 2016. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Sáu đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, thành viên hội đồng thi tuyển công chức cấp xã. Sau đó, ông Sáu bị điều chuyển công tác về làm Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Theo Đại tá Hường, ông Sáu là người đầu tiên bị khởi tố trong vụ lộ đề thi công chức cấp xã tại huyện Krông năng. “Hiện cơ quan công an vẫn cho ông Sáu tại ngoại. Đây là giai đoạn tiền tố tụng của vụ án, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều làm rõ các hành vi sai phạm tiếp theo”, Đại tá Hường thông tin.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 10/7/2016, UBND huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển lấy 106 công chức cấp xã. Kết quả, có 36 thí sinh (TS) tự do đậu và 38 TS là công chức xã tạm tuyển bị rớt. Trong khi các cán bộ tạm tuyển bị điểm thấp, có nhiều TS tự do là con em lãnh đạo huyện lại có điểm cao bất thường. Sau đó, nhiều công chức xã tạm tuyển công tác lâu năm tại huyện Krông Năng đã làm đơn tố cáo kỳ thi bị mua bán và bị lộ đề thi gửi các cơ quan chức năng.

Nhiều công chức tạm tuyển của xã Ea Tam tố cáo đề thi công chức bị lộ. Ảnh Lữ Hồ.

Trước đó, Huyện ủy Krông Năng đã ra quyết định kỷ luật khiển trách, điều chuyển công tác với một số cán bộ, lãnh đạo huyện và hủy kết quả thi với một thí sinh. Trong đó, ông Mai Quốc Doanh (Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện) bị kỷ luật khiển trách, rút khỏi quy hoạch rà soát bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Ngọc Sáu (Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện) bị khiển trách, điều chuyển công tác. Ông Cao Xuân Phu (Trưởng phòng Nội vụ huyện, phó chủ tịch Hội đồng thi tuyển huyện) và ông Nguyễn Văn Hồng (Phó phòng Nội vụ huyện) phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước UBND huyện, còn ông Dương Ngọc Chính (chuyên viên phòng Nội vụ huyện) cũng bị kỷ luật, điều chuyển công tác.

Lữ Hồ