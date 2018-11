Đâm 2 cảnh sát trọng thương sau khi bắt cóc trẻ để tống tiền

Theo cáo trạng, chiều 14/12/2017, Bằng đến trường mầm non Cư Pơng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk, đón cháu Võ Nguyễn Ngọc Duyên Anh (4 tuổi), là con riêng của chị Võ Yến Duyên (33 tuổi) vợ của Bằng. Sau đó, Bằng đưa cháu bé sang tỉnh Gia Lai rồi yêu cầu chị Duyên mang số tiền 100 triệu đồng để chuộc con. Chị Duyên trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Krông Búk đã phối hợp cùng gia đình qua Gia Lai gặp Bằng nhưng Bằng lại thay đổi địa điểm. Cuối cùng, Bằng hẹn chị Duyên đến cây xăng Thanh Phương (thôn 5 xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) để trao đổi.

Bùi Công Tuấn Bằng đã lãnh án 21 năm tù giam

Khoảng 5h30 ngày 15/12/2017, Công an 2 huyện Krông Búk (Đăk Lăk) và Công an tỉnh Kon Tum phối hợp truy bắt Bằng. Khi tiếp cận, Bằng đã dùng dao tấn công, đâm chị Duyên, đâm 2 chiến sĩ Công an huyện Krông Búk là thượng úy Hoàng Bá Hùng trúng sườn và thiếu úy Y Jun trúng cánh tay. Hậu quả, chị Duyên bị thương ở vùng cổ, ngực trái, thấu phổi, tỷ lệ thương tật 25%, thương tích của thượng úy Hùng 22%.

TAND tỉnh Kon Tum tuyên phạt Bùi Công Tuấn Bằng 10 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 7 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt 21 năm tù.

H.Hà