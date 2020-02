Đâm chết người yêu vào ngày Valentine: 5 nhát dao oan nghiệt của bà mẹ đơn thân

Quảng cáo

Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng trên địa bàn huyện Bình Sơn đêm 14/2 là do ghen tuông. Theo đó, trong lúc nói chuyện, nghe anh M. nói đã có người tình khác nên Huyền ghen tuông, tức giận, lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm tử vong bạn trai, rồi chạy xe máy tới công an tự thú.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 23h đêm 14/2, Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú trình báo việc anh Võ Minh M. (SN 1987, trú xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị chết. Sau đó, Huyền thừa nhận mình đã đâm chết anh này nên công an xã chở Huyền ra hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định anh M. bị đâm 5 nhát, một nhát từ cổ trái xuống, ba nhát sau lưng và một nhát tại hông trái. Công an thu giữ tại đây một con dao gọt trái cây đã gãy cán.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: TT - CĐ

Bước đầu, Nguyễn Thị Thanh Huyền khai nhận, cô cùng bạn trai và hai người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú (huyện Bình Sơn) vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine. Sau đó, họ trở về khu vực cánh đồng vắng ở xã Bình Phú để nấu nướng, gọt trái cây, ăn tối .

"Sau khi hai người bạn về, tôi và M. ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm anh ta" - Huyền khai tại cơ quan công an.

Được biết Huyền đang nuôi con riêng, còn anh M. chưa có vợ. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

