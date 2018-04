Đâm người trọng thương vì dám ngăn cản việc hành hung ‘tình địch’

Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sơn (SN 1999 trú tại xã Đức Thịnh) và Lê Thái Bảo (SN 1999, trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích.



Phạm Văn Sơn có tình cảm với chị Cao Thị Hải Y. (trú tại TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), nhưng không được chị này đáp lại.



Biết chị nay có bạn trai tên là Hồ Chiến C. (SN 2000, ở xã Đức An, huyện Đức Thọ) nên Sơn bực tức, muốn tìm C. để “cấm” không cho qua lại với Y.

Lê Thái Bảo và Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an.



Tại đây, khi thấy C. vừa ra khỏi cổng Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ), cả nhóm của Phạm Văn Sơn liền tới gây gổ. Lúc này, Nguyễn Thái Sơn (SN 2000, bạn học cùng C.) thấy vậy nên nhảy vào đánh lại khiến cả nhóm phải bỏ chạy.



Ấm ức nên sáng hôm sau cả nhóm đã thủ hung khí tiếp tục đến Trường THPT Trần Phú tìm Nguyễn Thái Sơn đánh trả thù.



Khi thấy nạn nhân vừa ra khỏi cổng trường, Sơn rút dao xông vào đâm nhiều nhát vào người. Nguyễn Thái Sơn sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An; qua giám định bị tổn thương 12% trên cơ thể.



Theo Saostar