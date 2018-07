Đâm vợ, ép uống thuốc độc vì ghen tuông

Chiều 21/7, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về quá trình điều tra ban đầu, làm rõ nghi án chồng đâm vợ trọng thương rồi uống thuốc cỏ tự tử tại Trường mầm non Vinh Sơn, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).



Theo cơ quan Công an: Lúc 7h5’ ngày 19/7, tại chân cầu thang tầng 3 của trường mầm non Vinh Sơn, chị Phạm Thị P. (35 tuổi, ngụ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đưa con là Trần Phạm Phương T. (5 tuổi) đến học tại trường.

Khi đó, chị P. bị Trần Phương Vinh (chồng chị P, 37 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng) dùng tay bịt miệng, đè xuống nền gạch rồi dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào vùng đùi, bụng nạn nhân gây thương tích.



Chưa dừng lại, đối tượng dùng tay bóp miệng chị P. đổ chất lỏng chứa trong chai nhựa (nghi là thuốc trừ cỏ) vào miệng nạn nhân. Gây án xong, Vinh đã tự uống chất lỏng còn lại trong chai tự tử. Chị P. và Vinh đã được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.



Nguyên nhân ban đầu, do ghen tuông tình ái mà Vinh nhẫn tâm gây án.

Theo Công an Nhân dân