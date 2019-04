Dàn siêu xe và tài khoản 'khủng' của các ông trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ

Những tài khoản giao dịch chuyển tiền hàng chục tỉ đồng/ngày của … công nhân

Trước đó, qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web Fxx88.com, đặt hệ thống máy chủ và quản lý tại nước ngoài.

Ngày 23/4, Bộ Công an đã tổ chức 30 tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Công an thu giữ nhiều máy tính, thiết bị tổ chức đường dây đánh bạc.

Ngày 28/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web Fxx88.com.